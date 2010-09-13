Робби Уильямс хочет купить особняк за 5 миллионов

Известный певец Робби Уильямс просто влюбился в тюдорский особняк и хочет приобрести его за 5 миллионов фунтов. Недавно певец Робби Уильямс побывал на юге Англии и просто влюбился в дом Brenchley, построенный еще в 15 веке. Особняк состоит из главного здания и двух коттеджей и стоит примерно 5 миллионов фунтов стерлингов. Певец расспрашивал о районе и всех жителях, включая даже бармена. Говорят, что Робби планирует приобрести особняк для своей молодой семьи. Напомним, Робби Уильямс женился 7 августа на своей подружке Аиде Филд. Церемония состоялась в доме певца в Лос-Анджелесе. Церемония вышла камерной. Молодожены обменялись клятвами верности перед 75-ю гостями. 36-летний Уильямс и 31-летняя Филд встречались около трех лет. Сначала свадьба планировалась на 2011 год, однако невеста, по слухам, поставила Робби ультиматум, потребовав жениться на ней как можно скорее.