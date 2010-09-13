Вилла Елены Пинчук вошла в ТОП-10 самых дорогих домов мира

Согласно оценкам аналитиков в списке ТОП-10 самых дорогих домов мира, шестое место занимает вилла дочери экс-президента Украины Елены Пинчук в Кенсингтоне (Великобритании). Стоимость виллы составляет около $161 млн. В этом 5-этажном особняке 10 спален, подземный закрытый бассейн, кинотеатр, убежище, сауны и тренажерный зал. Самое дорогое здание, согласно экспертным оценкам, находится в Индии. Цена на него колеблется в пределах $1-2 млрд. Антилла - 27-этажный дом индийских миллиардеров Мукеша и Ниты Амбани, площадь которого составляет более 3700 кв м. В здании работают девять лифтов и шестиэтажный гараж. Столь большие апартаменты обслуживают 600 человек. Главными достопримечательностями здания являются зал для приемов с потолком, примерно 80% площади которого занимают хрустальные люстры и кухня, не уступающая этому залу по размерам, которая может накормить сразу несколько сотен гостей. Почетное второе место занимает вилла Леопольда на Французской Ривьере, стоимостью в $506-750 млн. Здание было построено еще в 1902 году королем Бельгии Леопольдом II и принадлежит Лили Сафра, вдове ливанского банкира Эдмонда Сафра, который погиб при поджоге в Монако в 2003 году. Как сообщается, в доме расположено 19 спален, спортивные площадки, боулинг, несколько кухонь и столовых, кинотеатр. Площадь дома 7500 кв м. Третьим в списке числится лондонский пентхаус за $200 млн, на Hyde Park. В доме всего 82 квартиры, но только один обустроенный пентхаус. Так, его цена – 6000 фунтов стерлингов за квадратный фут – делает его самой дорогой квартирой мира. Дом находится под охраной SAS (британского антитеррористического спецподразделения, которое считается одним из лучших в мире) и оборудован убежищами, которые еще называют "комнатами паники", пуленепробиваемыми стеклами, сканерами радужной оболочки глаза и тайными эвакуационными туннелями. Следующим в списке идет поместье Иры Реннерт - Фэрфилд в Хэмптонсе, площадью 25,5 га. Его стоимость составляет $170 млн. Усадьба является крупнейшим жилым комплексом в США. Известно, что в доме есть 29 спален, 39 ванных комнат, столовая длиной в 30 метров, 5 спортивных площадок, боулинг и банный комплекс за $150 тыс. Пятерку лидеров закрывает принадлежавшая ранее медиа-магнату Уильяму Рэндольфу Херсту (ставшему прообразом главного героя в фильме Гражданин Кейн) Херст в Беверли-Хиллз, стоимостью $165 млн. В здании находится 29 спален и 3 плавательные бассейны, а также дискотеки и театра. Кроме того, некоторые кадры киноленты Крестный отец были сняты именно в этом доме. Самый дорогой в мире лыжный домик Бельведер в Монтане, США, оценивается в $155 млн. Принадлежащий Тиму и Эдре Бликсет и расположенный в частном лыжном и гольф-сообществе Йеллоустонский Клуб, в который допускаются только миллиардеры Бельведер, с 10 спальнями, оборудован не только полами с подогревом во всем доме, но и обогреваемой подъездной дорожкой. Поместье, построенное для Аарона и Синди Спеллинг в 1991 году, со 123 комнатами, 3 кухнями, крытым катком и бассейнами, занял, по подсчетам экспертов, восьмое место. Стоимость Усадьбы – $150 млн. Следующим самым дорогим домом названа усадьба Апдаун Корт в Уиндлшеме, графство Суррей, Великобритания, стоит $139 млн. Ее площадь примерно равна площади лидера этого рейтинга и превышает размеры одного из самых известных зданий мира – Букингемского дворца. На десятом месте этого списка оказался Замок Дракулы в Румынии, построенный еще в конце 14-ого века, стоимость которого составляет $135 млн. Напомним, что в рейтинге самых влиятельных украинцев журнала Корреспондент Елена Пинчук заняла 84-ое место.