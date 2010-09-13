Девушка Владимира Кличко учит русский язык

Подруга Владимира Кличко, голливудская актриса Хайден Панеттьери, посетившая в немецком Франкфурте поединок украинца с Сэмюэлем Питером, рассказала об изучении русского языка, своем отношении к боксу и переживаниях за возлюбленного во время боев. "На самом деле я знаю всего лишь несколько слов и самых простых фраз. Но у меня еще ведь есть время, чтобы более основательно его подучить. А вот Влад английский знает хорошо. Он вообще умный мужчина и прекрасный боксер. Чему я его научила? Ха-ха-ха – я вам не скажу. До знакомства с ним я ничего не знала о боксе. Я вообще не интересовалась этим видом спорта. Первый бой, на котором я побывала, – поединок его старшего брата Виталия с американцем Крисом Арреолой, который состоялся в Лос-Анджелесе в сентябре прошлого года. Когда ты видишь, как на ринг выходит соперник Влада, который хочет причинить ему боль, - эти чувства трудно передать словами. Прекрасно помню, что предыдущий бой проходил в марте в Дюссельдорфе, соперником Влада был Эдди Чэмберс. Правда, переживала я только первые два раунда. С третьего уже разобралась в перипетиях поединка, увидела, что Влад уверенно контролирует ход боя. И успокоилась", - рассказала Панеттьери. Напомним, что 11 сентября, на стадионе Коммерцбанк Арена в немецком Франкфурте-на-Майне Владимир Кличко успешно защитил свои титулы в тяжелом весе по версиям IBF и WBO в поединке против нигерийца Сэмюэля Питера.