Клаудия Шиффер обнажилась для модного журнала

Знаменитая немецкая топ-модель не стесняется показывать свое тело даже после недавних родов. Клаудия Шиффер снялась в откровенной фотосессии. Модель предстала с обнаженной грудью, которую прикрывала лишь ладонями, а из одежды на ней были только чулки и очень короткая юбка. Оригинальным дополнением стала маска кошки, которая придала Клаудии некой таинственности. «Мне нравится становиться старше, - отметила Клаудия. - В юном возрасте я была очень застенчивой и постоянно краснела. С возрастом это прошло. Я стала уверенней в себе. Моя профессия - лучшее лекарство от застенчивости». Несмотря на возраст и рождение трех детей, Шиффер находится в отличной форме, учитывая тот факт, что последний ребенок появился на свет всего четыре месяца тому назад.