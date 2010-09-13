Студию "95 квартал" купил Валерий Хорошковский. Об этом в эфире ТРК Украина заявил народный депутат от БЮТ Олег Ляшко. "Тепер, мабуть, усі жарти 95 кварталу будуть писатися на Володимирській", - предположил БЮТовец. ООО «Студия Квартал-95» была организована в 2003 году на базе творческого коллектива команды КВН «95 Квартал». В декабре 2003 года компания совместно с телеканалами «Студия 1+1» и «СТС» (Россия) приступили к производству цикла из 5-ти концертов, приуроченных к самым значительным праздникам 2004 года. В начале 2005 года «Студия Квартал-95» совместно с телеканалом «Интер» приступила к производству проекта «Вечерний Квартал». В рамках него на данный момент снято более 50 телевизионных концертов. В 2006 года на Международном рейтинговом конкурсе средств массовой информации коллектив «Студии Квартал-95» был награжден высшей наградой Украины в области журналистики «Золотое Перо» в номинации «Лучшая развлекательная программа телевидения».