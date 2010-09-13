У Януковича сообщили, что журналистам не светит увидеть Межигорье

В администрации президента отказались сообщить причины отмены поездки журналистов в резиденцию президента Виктора Януковича "Межигорье". Об этом говорится в ответе руководителя пресс-службы главы государства Дениса Иванеско на запрос, который подписали 30 журналистов. "Поездка не состоялась по организационным причинам, которые не позволили ее качественно подготовить...Кроме того, график работы президента в день проведения пресс-конференции предусматривал другие мероприятия, которые невозможно было отменить", - отметили в президентской канцелярии. Напомним, во время пресс-конференции 4 июня президенту Виктору Януковичу был задан вопрос относительно отчуждения государственной резиденции "Межигорье" и его нереагирование на многочисленные журналистские расследования. Президент выразил готовность сразу после пресс-конференции показать журналистам собственность, которая принадлежит ему в "Межигорье". Однако позже по неизвестным причинам это мероприятие было отменено. Заместитель главы администрации президента Анна Герман сообщила, что у президента проходила "международная встреча". Хотя на тот момент - около 14 часов - Виктор Янукович уже покинул администрацию президента и поехал в "Межигорье". Позже Анна Герман признала, что президент проводил встречу "на выезде".