Беременная Дана Борисова прячет живот

Как писали ранее в СМИ, Андрей Малахов закатил шумную вечеринку, посвященную 5-летию программы «Пусть говорят». В гости были приглашены многие звезды: Юлия Ковальчук со своим возлюбленным Алексеем Чумаковым, Сати Казанова, Анастасия Волочкова, Ольга Бузова, Дмитрий Маликов, Надежда Бабкина с Евгением Гором. Самой обсуждаемой темой вечера стала беременность Даны Борисовой. Дана, для того чтобы скрыть интересное положение, весь вечер загораживала гигантской голубой сумкой живот и не выпускала из рук бокал с красным вином, к которому так и не притронулась. Мы напоминаем, что Дана из известных телеведущих подалась в редакторы одного из модных каналов и теперь бегает по светским тусовкам не как гость, а с микрофоном в руках. Похоже, в скором времени Дане придется оставить и эту работу. Хотя сама Борисова наотрез отказывается подтвердить слухи о своей беременности: «Ой, я была в Турции. Ну, вы же понимаете - там все включено! Вот и наелась на год вперед». Однако почему еда в Турции отложилась только на животе, Дана не стала комментировать. Напомним, после скандального развода с отцом своего ребенка Дана Борисова зажила новой жизнью, в которой не было места ничему, кроме ее дочки Полины и любимой работы. Позже у Даны появился некий бизнесмен, но их отношения так и не закончились свадьбой.