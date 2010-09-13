Мер Москви та його дружина подають до суду на федеральні телеканали

Президент ЗАТ "Інтеко" і дружина московського мера Олена Батуріна має намір подати до суду позови про захист честі, гідності та ділової репутації проти федеральних телеканалів. Прес-служба компанії "Інтеко" повідомила, що приводом для претензій послужили критичні репортажі про мера Москви Юрія Лужкова, показані днями відразу за трьома федеральним телеканалам. Позови про захист честі і гідності готуються подавати і сам мер Лужков, і московський уряд. У п'ятницю ввечері по НТВ вийшов документальний фільм "Справа в кепці", створений тим же колективом, що і трисерійний фільм "Хрещений батько", що містить жорстку критику білоруського лідера Олександра Лукашенка. "Справа в кепці" являє собою перерахування і опис численних скандалів, пов'язаних з ім'ям московського мера. Дружина Лужкова Олена Батуріна, яка займає третє місце у світі за розміром особистого капіталу серед жінок за версією Forbes, найбільш успішно розвивала свій бізнес саме в Москві. В цьому журналісти бачать прямий звязок з мерством її чоловіка.