Томенко призывает отмечать День физкультуры ежедневно

Заместитель председателя Верховной Рады Николай Томенко выступает за разработку государственных и региональных программ построения новой инфраструктуры для развития массового спорта и физической культуры. Об этом он сказал во время участия в мероприятиях, которые проходили по случаю Дня физической культуры и спорта в Киеве. «Сегодня нужно констатировать, что в Украине необходима разработка государственных и региональных программ построения новой инфраструктуры для развития массового спорта и физической культуры», - отметил вице-спикер. В качестве примера Томенко назвал город Киев, где за последние четыре года практически уничтоженая инфраструктура спортивных объектов и площадок, находившихся в государственной и коммунальной собственности, передает «УНИАН». Поэтому, по мнению заместителя председателя ВР, для того, чтобы вернуть на надлежащий уровень эту отрасль, в ближайшие годы украинскому обществу нужно не раз в год, а, как минимум, 365 раз в году отмечать День физкультуры и спорта.