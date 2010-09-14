Берлусконі порадив італійкам шукати старих та багатих

Йому 73, але для нього життя тільки починається. Італійський прем’єр-міністр Сільвіо Берлусконі своїми екстравагантними заявами в черговий раз привернув увагу італійців. Виступаючи на з’їзді молодіжного крила своєї партії "Народ свободи", він порадив молодим італійкам шукати багатих старих чоловіків, схожих на нього самого. “Жінки стають у чергу, щоб одружитися зі мною, тому що я класний хлопець, тому що я маю багато грошей і знаю як поводитися з жінками, ну і тому що вони всі думають: а, він старий, скоро помре, а я унаслідую його статки”, - сказав прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі. Присутні, серед яких було багато молодих італійок, зустріли ці слова оплесками та сміхом. Зазначимо, італійський прем’єр-міністр неодноразово потрапляв у вир гучних секс-скандалів. Результатом останнього стало його розлучення з дружиною.