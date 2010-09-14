Лужков готовит иски к телеканалам за клевету

Правительство Москвы намерено судиться с рядом российских телеканалов за негативные заявления в адрес городской администрации и мэра Юрия Лужкова Об этом говорится в заявлении пресс-службы мэра и правительства Москвы. «Нет смысла перечислять все прозвучавшие инсинуации. По каждой из них мэром и правительством Москвы будут подготовлены соответствующие иски в суды по защите чести и достоинства», - приводит текст заявления РИА Новости. По информации пресс-службы, телеканалы «активно давали негативную информацию о деятельности мэра и правительства Москвы». «При этом теле- и радио-сюжеты, газетные статьи отличались бездоказательностью», - говорится в заявлении. В то же время в заявлении не указывается, к каким телеканалам будут поданы иски. -------------------------------------------------------------------------------- Как сообщалось ранее, некоторые российские телеканалы на днях распространили сюжеты с резкой критикой в адрес мэра Москвы Юрия Лужкова. По данным российских СМИ, Лужков якобы вызвал недовольство Кремля, поддерживая премьер-министра страны Владимира Путина. Источник, близкий к администрации президента РФ Дмитрия Медведева, заявил, что Лужков может лишиться должности уже до конца недели.