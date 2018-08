Записка Леннона, написанная им в день смерти, уйдет с молотка

Записка, которая была написана музыкантом Джоном Ленноном в день смерти, выставлена на онлайн-аукцион Стартовая цена лота составляет 102 тысячи фунтов стерлингов, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Orange News. За день до своей смерти Леннон записывался на студии Record Plant Studio в Нью-Йорке, где одолжил струны для гитары у одной из групп. На следующий день, 9декабря, он вернулся на студию и дал автограф специалисту по звуку: «Карлу, который обструнил меня, спасибо. Джон Леннон, 1980» (For Karl, who strung me along, thanx, John Lennon, 1980). После этого он возвратился домой, где и был позднее найден мертвым. Джон Леннон был убит 9 декабря 1980 года в собственном доме. Убийца музыканта Марк Чепмен был приговорен к пожизненному заключению. Примечательно, что записка выставлена на аукцион спустя несколько дней после того, как Чепмену очередной раз отказали в досрочном освобождении. Теперь убийца сможет попросить об амнистии в 2012 году.