У Пэрис Хилтон появился новый питомец

Пока Пэрис ждали в Киеве - она должна был приехать на конкурс "Мисс Украина", та в Америке совсем не скучала. Сначала общалась с полицией на предмет хранения наркотических веществ, а потом с головой окунулась в домашние заботы. Всем известно о маниакальной любви Пэрис к домашним любимцам. Сейчас в доме наследницы многомиллионной гостиничной империи живут аж 17 собак карликовых пород. Но на этом светская львица не остановилась. На днях она выложила на своей личной страничке в twitter фото нового домашнего питомца. Им оказался... крошечный опоссум. Кличку для нового члена семьи Пэрис пока не придумала, но окружила малыша поистине царским комфортом. Живет маленький опоссум в специально оборудованном для него домике, а на прогулки выбирается в отдельный - не менее комфортабельный вольер. - Ну, разве он не прелесть? - умиленно спрашивает светская скандалистка у своих поклонников в Сети. - Животные - лучшее что может быть в жизни. Общение с ними делает меня действительно счастливой. Кто еще в скором времени пополнит домашний зоопарк Пэрис Хилтон - неизвестно. Но, видимо, ей надоели традиционные домашние питомцы - собаки, и светскую скандалистку потянуло на экзотику.