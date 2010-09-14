Дмитро Мєдвєдєв святкує 45-ті уродини

Мєдвєдєв проведе день свого народження в колі сім'ї в Сочі, де він перебуває з робочою поїздкою На сьогодні, 14 вересня, у робочому графіку третього президента Російської Федерації Дмитра Мєдвєдєва не заплановано жодних публічних виступів. Він святкує своє 45-річчя. Мєдвєдєв проведе день свого народження в колі сім'ї в Сочі, де він перебуває з робочою поїздкою. Президент розповів, що більше цінує увагу, аніж отримання подарунків, та щастя бачить у тому, коли найдорожча людина намагається зробити особливим день народження.