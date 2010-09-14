Наоми Кэмпбелл отметила юбилей танцами

Знаменитая модель показала свои танцевальные способности во время эффектного шоу, которое организовала в честь собственного юбилея. Наоми Кэмпбелл, 40-летняя чернокожая модель, отметила 25-летие своей модельной карьеры. В честь такого значимого события организовали вечеринку, которая состоялась в магазине Dolce&Gabbana и была приурочена к другому модному событию - Fashion's Night Out. Прямо возле бутика фэшн-дива устроила зажигательные танцы в окружении других моделей. Шоу получилось весьма эффектным. Напомним, в честь юбилея Наоми Кэмпбелл дизайнеры Доменико Дольче и Стефано Габбана выпустили ограниченную серию из 14 вариантов футболок. На них были снимки топ-модели, сделанные известными фотографами мира в разные годы. Именно в такой футболке и появилась чернокожая Пантера.