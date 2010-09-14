Могилев подарил президенту пистолет

Министр внутренних дел Анатолий Могилев подарил президенту Виктору Януковичу на день рождения пистолет. Приказ о награждении выдали 9 июля. Могилев так же отметил еще двух членов властной команды — депутата-”реги онала” Владислава Забарского и руководителя ”Укрспецэкспорта” Дмитрия Саламатина. Это оружие дали с нарушением закона ”О Дисциплинарном уставе органов внутренних дел Украины”. Отличием МВД ”Огнестрельное оружие” имеет право награждать министр внутренних дел лиц начальственного состава. Такими не является ни Янукович, ни Забарский, ни Саламатин. — Если кто-то считает, что состоялось нарушение закона, он может обратиться в суд, — говорит 42-летний Владислав Забарский. — Когда суд примет такое решение, сдам этот пистолет. — Я послал запрос в Генеральную прокуратуру. Мне ответили, что этот приказ о награждении огнестрельным оружием зарегистрирован в Министерстве юстиции. На прошлой неделе обратился туда, чтобы проверили эту информацию. Но пока что ответа не получил, — рассказывает ” нунсо вец” Юрий Грымчак, 44 года. — Подписав приказ, министр нарушил это и сам расширил свои полномочия. Фактически он влез на полномочия президента. Потому что награждать огнестрельным оружием не военных — это прерогатива главы государства. Я не знаю, зачем Януковичу этот пистолет. Это ”Форт-12” украинского производства. Сделан специально для наград. У него золотая чеканка. Калибр — 9 миллиметров. Могилев сэкономил на подарке Януковичу. Решил поступить по традиции советских времен — сделать приятное шефу.