Еще раз. Лужков не собирается уходить в отставку

Мэр Москвы Юрий Лужков в понедельник, 13 сентября, снова заявил, что не намерен уходить со своего поста. "Оправдываться - это не тот способ на Руси, чтобы себя защитить. Если человек начинает оправдываться, значит... он виноват. Я отвечаю однозначно: это грязь, каша, собранная для того, чтобы воздействовать на мэра, к чему-то его пригласить... Моя позиция далеко не всем нравится. Не по душе пришлись какие-то мои действия, высказывания", - заявил мэр российской столицы в интервью телеканалу РЕН. Лужков также подчеркнул, что никогда не давал преференций своей жене - главе компании Интеко Елене Батуриной, которая, по версии журнала Forbes, вошла в тройку богатейших бизнес-леди мира. Состояние Батуриной издание в 2010 году оценило в 2,9 миллиарда долларов. "Моя жена - талантливейший человек. Это признают все, кто с ней сталкивался по работе... Она была бы еще более богатым человеком, если бы не была женой мэра Москвы", - считает градоначальник. На прошлой неделе Юрий Лужков уже заявлял, что не уйдет со своего поста до истечения срока полномочий в 2011 году. Кроме того мэр Москвы подчеркнул, что у него нет конфликта с Кремлем. Напомним, на днях ряд российских телеканалов распространил сюжеты с резкой критикой в адрес Лужкова и его супруги. Первый канал рассказал о московских пробках, на РТР делался акцент на разрушении архитектурного наследия Москвы, а телеканал НТВ в рамках программы ЧП. Расследование выпустил фильм Дело в кепке, авторами которого стали журналисты, готовившие скандальный фильм Крестный батька о президенте Беларуси Александре Лукашенко.