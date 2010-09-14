Суррогатная мать потеряла внуков бин Ладена

У 24−летней британки Луизы Поллард, вынашивавшей детей сына террориста Усамы бин Ладена, Омара, случился выкидыш. Поллард забеременела десять недель назад путем экстракорпорального оплодотворения от сына террориста номер один – Омара. Донором яйцеклеток стала его 54−летняя жена Заина. Несчастье в семье случилось в Сирии, куда мисс Поллард отправилась в путешествие с женой Омара бин Ладена. На 24−летнюю девушку поздно ночью напали двое неизвестных, когда она возвращалась из кафе домой. По словам потерпевшей, нападавшие не говорили ни слова, они просто повалили ее на землю, и избили. Оставив девушку лежать на земле, бандиты скрылись. Поллард удалось дойти до дома, ее отвезли в больницу. Позднее медики установили, что девушка потеряла двух близнецов. «Сканирование показало отсутствие сердцебиения», — рассказала Поллард, которая ранее уже вынашивала детей для одной британской бесплодной пары. Девушка не знает, что могло быть причиной нападения. Однако, по ее словам, в Великобритании и на Ближнем Востоке ее знают, как «западную женщину, вынашивающую внуков бин Ладена». О происшествии мисс Поллард в полицию не сообщала. Больше вынашивать детей для супружеской пары она не намерена. Сами супруги сейчас живут отдельно после того, как Омару был поставлен диагноз «шизофрения»: минувшим летом он пожаловался врачам, что слышит голос отца. Решение не вынашивать больше детей не связано с известностью отца донора, заявила Поллард. По условиям договора родители должны выплатить роженице 10 тысяч фунтов после рождения первого ребенка. Поллард, которая раньше работала танцовщицей, чтобы стать профессиональным бухгалтером, не намерена отказываться от вынашивания чужих детей в дальнейшем. Сейчас она называет это своим призванием. Накануне Омар бин Ладен заявил, что шансов на воссоединение с супругой не осталось. Весть о выкидыше он назвал судьбой.