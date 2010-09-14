Дочь президента Узбекистана приняла участие в Неделе Моды в Нью-Йорке

Дочь президента Узбекистана Ислама Каримова Гюльнара выступила в качестве участника Недели Моды в Нью-Йорке. Как сообщает The Daily Telegraph, в рамках мероприятия девушка представила светской публике свою коллекцию одежды под названием Guli. По информации издания, основой нарядов "haute Каримова" стали узбекские национальные ткани и узоры. Guli - не первая попытка Каримовой, состояние которой, к слову, оценивается в $600 млн, выступить в качестве модельера. Дизайнерский дебют дочери узбекского лидера состоялся на неделе моды в Милане в октябре 2009 года. Кроме того, Гюльнара выступала на RFW. Посмотреть фотоленту: Показ коллекции Гюльнары Каримовой на Russian Fashion Week >> "Мы показываем свои модели в Милане и видим большой интерес в Европе. Я думаю, что Нью-Йорк интересен, потому что это город, где нет избытка брендов", - цитирует Каримову издание. В настоящее время Каримова живет в Женеве и работает постоянным представителем Узбекистана в ООН. Гюльнара является вдохновителем творческого объединения дизайнеров Узбекистана, фестиваля национального платья и нашумевшего public-проекта Неделя дизайна и моды STYLE.UZ.