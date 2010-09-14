Григорьева сменила адвоката для борьбы с Мелом Гибсоном

В судебной войне с Мелом Гибсоном за опеку над дочерью Оксана Григорьева выбрала нового защитника. Уволив своего предыдущего адвоката, Григорьева подписала контракт с Сореллом Троупом. Пообщавшись с известным защитником в области семейного права два часа, Оксана решила нанять его своим официальным представителем. Соррел Троуп, популярный в звездных кругах, в прошлом вел дела таких знаменитостей, как Виктория Хоппер, Анна Николь Смит и Бритни Спирс. Григорьева возлагает большие надежды на новое сотрудничество, так как к настоящему моменту ее попытки получить больше денег от Мела Гибсона не увенчались успехом. Сейчас Оксана получает от своего бывшего мужа 5 тысяч долларов в месяц на содержание их общей дочери Люсии, однако ее адвокаты требуют увеличить сумму ежемесячных выплат до 40 тысяч долларов.