Горбачеву вручили экологическую премию

За активную природоохранную позицию и участие в процессе воссоединения Германии экс-президент СССР Михаил Горбачев стал лауреатом премии Федерального фонда окружающей среды (DBU). Вместе с премией он получил от фонда 10 тыс. евро Генсек DBU Фриц Брикведд напомнил, что Горбачев является основателем и председателем экологической организации Международный зеленый крест, передает lenta.ru. Относительно роли Горбачева в воссоединении Германии и влиянии этого процесса на окружающую среду, Брикведд отметил, что с выводом советских войск были освобождены «гигантские природные территории». Он считает, что «если бы не было Горбачева», этого бы не произошло. Михаил Горбачев стал третьим лауреатом почетной премии DBU. До него фонд отмечал экологические заслуги супруги экс-канцлера ФРГ Ханнелоры Шмидт (2004 год) и немецкого эколога Хайнца Зильмана (2005 год).