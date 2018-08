Антология раритетов Джими Хендрикса выйдет в ноябре

Антология редких и ранее не издававшихся записей легендарного американского гитариста Джими Хендрикса готовится к изданию на лейбле Legacy Recordings Сборник из пяти дисков под названием «West Coast Seattle Boy - The Jimi Hendrix Anthology» поступит в продажу 16 ноября. Предварять релиз будет сингл «Love Or Confusion», который выйдет 27 сентября. Издание будет включать не публиковавшиеся демо-версии и студийные дубли песен из всех трех студийных альбомов Хендрикса, а также раритетные концертные записи гитариста, в том числе с его последней группой Band Of Gypsys. Первый же диск будет полностью состоять из кавер-версий на Isley Brothers, Литл Ричарда, Фрэнка Говарда, Рэя Шарпа и других, записанных Хендриксом в ранний период творчества с 1964 по 1966 годы. Пятый диск антологии будет представлять из себя DVD с 90-минутным документальным фильмом «Jimi Hendrix Voodoo Child», снятым Бобом Смитоном, пишет лента.ру. Этот режиссер, неоднократно получавший «Грэмми», известен, в частности, по ленте «The Beatles Anthology». Как добавляет New Musical Express, незадолго до выхода антологии, 12 ноября, также будут переизданы такие записи покойного гитариста, как «Jimi Hendrix Experience: BBC Sessions», «Jimi Hendrix: Blues», «Live At Woodstock» и миньон «Merry Christmas & A Happy New Year». В марте 2010 года дискография Хендрикса уже пополнилась еще одним релизом «Valleys of Neptune», содержавшим последние студийные записи группы Jimi Hendrix Experience.