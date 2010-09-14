Жертвы Анны Чапман рассказали, как шпионка их совратила

14 сентября 2010, 17:43

Американские любовники Анны Чапман, замешанной в международном шпионском скандале утверждают, что она обольщала их, склоняла к сексу и использовала в корыстных целях. Совращенные мужчины собрались на пресс-конференцию в Нью-Йорке, на которой признались, что 28-летняя разведенная рыжеволосая русская красавица мастерски применяла обаяние для того, чтобы получить от них нужную ей информацию. В то же время они признают, что Чапман была неумелой шпионкой и ее в основном интересовали вечеринки и секс. Как стало известно, однажды на вечеринке в баре на Манхэттене один из присутствовавших там мужчин спросил, у кого был секс с Анной. В ответ сразу несколько человек подняли руки. Как заявил на пресс-конференции манекенщик Деннис Хердт, Чапман была настоящим экспертом в вопросах соблазнения. По словам Хердта, сам он только обменивался с ней ироничными посланиями по электронной почте. Еще одним человеком, которого соблазнила Чапман, был глава агентства недвижимости Билл Стэнифорд, который познакомился с русской шпионкой на деловой встрече. 40-летний бывший морской пехотинец признался, что Анна сразу же потрясла его. По словам третьего соблазненного Чапман американца, 40-летнего Рассела Терлеки, она была плохой шпионкой. Выпив шампанское, текилу или водку, она уже была не в состоянии выполнять данное ей задание. По словам троих мужчин, они переписывались с Анной по электронной почте и после расставания. Всех американцев, с которыми у Чапман были любовные или дружеские отношения, допросили агенты ФБР. Напомним, что Анна Чапман после окончания университета в Москве вышла замуж за британского подданного Алекса Чапмана. Они познакомились в Лондоне в ночном клубе в 2002 году, а через пять месяцев поженились в Москве. В 2006 году супруги развелись, но до последнего времени продолжали поддерживать связь. После свадьбы Анна жила в Великобритании, а в прошлом году она переехала в США. Шпионская история Чапман не дает покоя СМИ, хотя подробности того, чем именно занималась девушка по заданию СВР, неизвестны. На прошлой неделе Анна в Москве дала интервью немецкому еженедельнику Der Spiegel. Журналист Матиас Шепп в своей статье назвал неудавшуюся шпионку воплощением убожества и «фетишем обиженной нации». Анна призналась, что ее начальники из СВР запретили ей раскрывать какие-либо детали спецзаданий. О соблазненных Чампан мужчинах СМИ начали писать почти сразу же после того, как о шпионском скандале стало известно. Так, американские СМИ писали, что в числе последних «жертв» русской шпионки был 60-летний миллионер Мичел Биттен из штата Нью-Джерси. Биттен познакомился с рыжеволосой красавицей более года назад в одном из ночных клубов Манхэттена в Нью-Йорке. Однако, как выяснила пресса, роман разведенного бизнесмена с Чапман начался за пару месяцев до высылки россиянки из США. Тогда Биттен стал часто бывать в ее квартире на Манхэттене. Друг бизнесмена объяснял эти отношения тем, что Биттен обычно не может устоять перед красотками. Как писали СМИ, Чапман как в Великобритании, так и США старалась вращаться в кругах элиты. Среди ее знакомых были менеджеры страховых и инвестиционных фондов, предприниматели и гендиректоры успешных компаний. В британской разведке MI5 Чапман заподозрили даже в том, что она пыталась проникнуть в ближайшее окружение принцев Уильяма и Гарри.

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