Родители Алины Завальской ждут внуков

Мама участницы грубы Алиби Алины Завальской рассказала про будущих внуков и почему зять не называет ее мамой. Вот уже неделю Алина Завальская вкушает радости супружеской жизни. Певица и телеведущий Александр Колодий улетели на медовый месяц. Мама новоиспеченной жены Альбина Алексеевна рассказала о свадьбе младшей дочери. «Это была сказка. Все настолько красиво и романтично, что словами не передать! Зал украсили свечами и орхидеями, которые обожает Алинка. На тумбах стояли фотографии молодых, а на огромном экране показывали фильм о Саше и Алине. Гостей встречали живые статуи, танцевали детки-ангелочки. Я когда смотрела на Сашу и Алину, всплакнула от счастья», - говорит Альбина Алексеевна. Также она опровергла слухи, что отец Алины был недоволен выбором дочки. «Да вы что! Ложь все это! Саша – человек слова и дела. Он покорил нас своими поступками. Например, всю организацию свадьбы взял на себя. А праздник-то был большим – около 120 человек. Саша также позаботился, чтобы кольца были от «Тиффани». Еще он очень романтичный человек. Например, когда узнал, что Алина хочет проехаться на карете, сразу же арендовал ее. А после первого свадебного танца он стал на колени и бросил к ногам дочери букет белых роз. Они любят друг друга, а это – главное», - говорит Альбина Алексеевна. «Саша не называет меня мамой. Обращается ко мне Альбина Алексеевна. Но если честно, для меня это не принципиально. У Алины после свадьбы пока не было возможности пообщаться со свекровью. Но я называю свою свекровь мамой. И считаю, что это хорошо. А как будет у них – решать только им», - говорит Альбина Алексеевна. «Я давно готова стать бабушкой и мечтаю о внуках. Девочек я умею воспитывать, мальчиков – научусь. Главное, чтобы здоровенький ребенок родился», - делится мама Алины. «Еще три месяца назад, когда ребята подавали заявление в загс, то решили, что Алина сменит фамилию. И это хорошо, когда у мужа и жены одна фамилия на двоих. Жить молодожены будут отдельно от нас. Скорее всего, в квартире Саши», говорит Альбина Алексеевна.