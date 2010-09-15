Во Франции выходит скандальная биография Карлы Бруни

В ближайшее время в магазины Франции поступит биография жены президента страны «Карла: Тайная жизнь»,переполненная подробностями, историями и анекдотами. Автор рукописи - журналистка L'Express Бесма Лаури. Еженедельник Marianne опубликовал в своем свежем номере большие и провокационные фрагменты книги, судя по которым, у первой пары Франции будет повод для недовольства. «Лаури, как настоящий репортер, сносила не одну пару обуви, изучая путь Карлы Бруни, начиная с колыбели, если можно так сказать: она брала интервью у няни, у друзей, невест, пластического хирурга, который заботится о ее вечной молодости, - пишет газета.- В результате получается неприятный портрет расчетливой женщины, занятой кропотливым трудом: строительством новой идентичности женщины во власти, она не похожа на ту, которой хочет казаться: скромную, тихую, наивную». «Можно быть уверенным в одном, - пишет Лаури, - Карла, которую видят французы, не настоящая. Читая книгу, они узнают о жестоком противостоянии Карлы и бывшей жены Саркози - Сесилии, а также об отношениях жены президента с журналистами». В книге рассказывается об одном интервью, которое Карла давала молодому репортеру: «Карла грациозно поднялась на лестницу, чтобы взять книгу с полки ... позволив (журналисту) увидеть свое нижнее белье. Другое интервью по случаю выхода в свет ее первого музыкального альбома она давала лежа на кровати». В биографии рассказывается о том, как Карла во время чаепития в Белом доме рассказала по секрету Мишель Обаме о том, как два дебошира заставили ждать королеву Елизавету, так как занимались любовью. «Ужин в Белом доме, на который Карла возлагала такие большие надежды, был отменен менее чем за два часа», - пишет автор.