Ван Дамм разводится с женой из-за украинки

Голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм решил начать бракоразводный процесс с женой Глэдис Португез. Он обручился с украинкой. Актер Жан-Клод Ван Дамм разводится с женой ради украинской модели Елены Кавериной, о помолвке с которой он уже успел объявить у себя на родине в Брюсселе. На днях адвокаты голливудского актера приступили к сбору документов, необходимых для старта бракоразводного процесса с его женой Глэдис Португез - кстати, он был женат на ней дважды. "Его отношения с Глэдис никогда нельзя было назвать простыми, - рассказывает Дэвис, помощник Ван Дамма в Киеве. - Когда они поженились во второй раз, то заключили партнерский контракт, и последние несколько лет общаются скорее как деловые партнеры. Если он действительно так любит Лену, как об этом говорит, то будущий развод не будет для него трагедией, а для его жены - сюрпризом". 49-летний супермен и 23-летняя Каверина познакомились на дискотеке в Таиланде. Роман пары, которую на западе называют самым необычным интернациональным союзом, развивался стремительно. В последнее время Ван Дамм все чаще стал прилетать на родину своей подруги и даже приобрел жилье - просторную квартиру в центре Киева.