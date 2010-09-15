Мэр Днепропетровска раздавал украшения и деньги

Мэр Днепропетровска Иван Куличенко поздравил днепропетровчанок, которым посчастливилось стать мамами в День города — 12 сентября. Городской голова приехал с подарками прямо в роддом горбольницы №9, где его ожидали 15 новоиспеченных мамочек. Всего же в минувшее воскресенье в день рождения Днепропетровска на свет появились 42 малыша. И каждого мэр пообещал одарить конвертом с пятью тысячами еще до выписки из роддома. «42 — конечно, не рекорд, но и не мало. Обычно за сутки в нашем городе рождается около 30 малышей. А в День города больше всего младенцев родилось у нас — 9 девочек и 6 мальчиков», — объяснила главврач 9-го роддома Елена Финкова. В холле на первом этаже счастливые мамы ожидали мэра. «Надо же, сын едва родился, а уже денег в семью заработал», — радовалась одна из женщин. Как оказалось, Иван Куличенко привез с собой не только подарки для малышей. Каждая мамочка получила белые хризантемы от мэра и ожерелье из жемчуга со дна Индийского океана. Роженицы были растроганы подарками, у некоторых даже выступили слезы на глазах. А тут еще очередь дошла и до третьего подарка — оказывается, рожденные в День города имеют право на посещение любого днепропетровского детского садика, также их без разговоров в будущем обязаны принять в любую школу, лицей или гимназию.