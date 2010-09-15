Пенелопа Крус на пятом месяце беременности

36-летняя Пенелопа Крус находится на пятом месяце беременности. Напомним, что Пенелопа Крус и Хавьер Бардем поженились в июле 2010 года. Сейчас актриса заканчивает съемки в продолжении фильма "Пираты Карибского моря". В июле в Интернете появились первые фотографии Пенелопы Крус в образе дочери пирата по прозвищу Черная Борода и любимой капитана Джека Воробья. Пенелопа Крус - испанская актриса, обладательница премии Оскар 2009 года за лучшую женскую роль второго плана в фильме Вуди Аллена "Вики Кристина Барселона", известная в первую очередь по фильмам испанского кинорежиссера Педро Альмодовара. Славу Крус получила в 1997 году после съемок в фильмах "Живая плоть" и "Открой глаза". В 1999 году Каннский фестиваль открылся фильмом Педро Альмодовара с ее участием "Все о моей матери", в котором Крус сыграла одну из главных ролей. После этого актрису приглашают в Голливуд, где она начинает сниматься с известными актерами, такими как Мэтт Даймон (Неукротимые сердца), Джонни Депп (Кокаин), Николас Кейдж (Выбор капитана Корелли), Сальма Хайек (Бандитки) и Том Круз (Ванильное небо). В 2011 году Пенелопа Крус получит персональную звезду на Аллее славы в Голливуде.