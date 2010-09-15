В Киеве Ришар ел торт с ботинком и делился секретом, как не пьянеть

Актер, который сам о себе говорит, что мастак «вляпаться в забавные истории», опоздал на самолет «Париж—Киев». И организаторам его приезда (в Киеве — с 15 по 17 сентября отыграет спектакль «Пьер Ришар. До востребования», стоимость билетов — от 500 до 3000 грн., затем — день в Одессе) срочно пришлось бронировать билеты на более поздний рейс. В итоге из аэропорта «Борисполь» актер вышел не в духе (позже он пояснил, что виной всему — пробки на французских дорогах). Одет Пьер был не по погоде — в теплых джинсах и черном пальто. Было видно, что актер, — с грудью нараспашку, с бусами, напоминающими четки, на шее, — молодится. Уже сидя в машине, он сменил гнев на милость и, опустив окно, помахал людям рукой. И — вот казус: стал искать кнопку, чтобы закрыть окно, да не нашел. Пришлось просить о помощи. «Сам я, в основном, езжу на мотоцикле, — пояснил он позже «Сегодня», — и не разбираюсь в «начинке» машины, меня ведь шофер возит». Из аэропорта Пьер поехал в отель «Опера», где успел выпить чаю, принять душ и переодеться: на пресс-конференцию он приехал в светло-коричневой кожаной куртке. Там организаторы презентовали ему торт с изображением французского флага и черным шоколадным ботинком сверху. Француз тут же отрезал себе кусочек и съел его, признавшись, что голоден. Услыхав это, организаторы сразу же после встречи с журналистами повезли его в ресторан в центре столицы и накормили до отвала. В тот же день более поздним рейсом прилетел сын актера. На вопрос «Сегодня» о том, не боится ли Ришар в Украине потолстеть, он ответил: «Я буду осторожен. От борща точно не откажусь, даже если нальют через край, а вот когда с тостами зачастят, то буду держать ухо востро! Хотя я привык, что наливают часто и много, и даже уже придумал способ, как не пьянеть, — разбавляю водку водой. А вообще — держу себя в форме алкогольными напитками. Шутка! Люблю играть в теннис и плавать, а со спиртным не перебарщиваю».