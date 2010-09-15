У Франції вийшла скандальна книга про Карлу Бруні

У продаж надійшла книга про дружину президента Фарнції Карлу Бруні. У ній розповідається про дитинство і юність Карли Бруні, про першу пластичну операцію, про її кар'єру в модельному бізнесі та особистому житті. У середу, 15 вересня, у Франції надійшла у продаж книга "Карла: секретне життя" ("Carla: une vie secrete"). Біографія першої леді Франції написана журналісткою Бесма Лаурі, яка раніше опублікувала книгу "Зідан: секретне життя". У книзі розповідається про дитинство і юність Карли Бруні, про першу пластичну операцію, яку вона зробила в 16 років, про її кар'єру в модельному бізнесі та особистому житті до знайомства з Ніколя Саркозі. Бесма Лаурі заявила, що якби не небезпека подачі судових позовів, біографія Бруні могла б бути набагато більше відвертою. Незважаючи на те, що деякі факти були вилучені з рукопису, автор обіцяє, що з біографії можна буде дізнатися раніше невідомі деталі життя Бруні. Сама Карла Бруні відмовилася дати Бесма Лаурі інтерв'ю, тому книга містить тільки ті відомості, які журналістці вдалося отримати з інших джерел. За даними французького сайту Dontmiss.fr, перша леді ознайомилася зі змістом біографії тільки в минулі вихідні, за кілька днів до початку продажів книги. Також у книзі "Карла: секретне життя" Бесма Лаурі розповідає про вплив Карли Бруні на французьке політичне життя. В інтерв'ю RTL автор охарактеризувала Бруні як "бідну багату дівчинку" з великими амбіціями. На тому ж тижні в світ виходить інша біографія Карли Бруні - написана Івом Дере і Мішелем Дармон книга "Карла та її амбіції". Публікація цієї біографії не супроводжувалася скандалом, хоча книга також присвячена молодості Бруні та її особистому життю до Єлисейського палацу.