ШОК! Союз Абрамовича и Жуковой дал трещину?

Мировая пресса активно взялась обсужддать отношения Романа Абрамовича и Дарьи Жуковой. Поводом для очередных сплетен послужило то, что в последнее время олигарх на всех светских мероприятиях появляется без своей спутницы. Да и все лето гражданские супруги провели отдельно друг от друга. Так, например, в августе пара разъехалась подальше друг от друга - по разным уголкам Европы. Пока супруг развлекался в приятной компании в Прибалтике на дне рождении Игоря Крутого, Дарья Жукова тусовалась на Лазурном берегу во французском Сен-Тропе. Затем отправилась на Сардинию навестить своего отца Александра Жукова. Тем временем Абрамович из Прибалтики отправился в северную Европу - на своей яхте «Pelоrus» он путешествовал вдоль побережья Скандинавии. Кстати, на вечеринке Крутого миллиардер был не один - его сопровождал сын Аркадий и таинственная девушка. Отметим, что Дарья и Роман год назад уже расходились, тогда причиной размолвки стали разногласия по поводу брачного договора. Однако официальных заявлений на счет размолвки ни тогда, ни сейчас сделано не было.