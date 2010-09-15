Анжелина Джоли рассказала о своих тату

Голливудская актриса Анжелина Джоли рассказала, откуда у нее появилась татуировки в виде дракона и про свое последнее тату. «Я люблю их», - сказала про свои татуировки Анжелина. Рисунки на своем теле актриса называет боди-артом. Она считает нормальным, когда тот, кто проживает жизнь «в чужих шкурах», обозначает свою собственную, изображая на ней важные для себя вещи. «То, откуда у меня появился мой дракон, было, наверное, самым большим сюрпризом. Я была в Амстердаме и немного сошла с ума, сняв штаны в тату-салоне. А следующим утром проснулась и увидела этого забавного дракона», - рассказала Джоли. Актриса признается, что всегда хотела татуировку в виде дракона. «Я считаю дракона очень женственным, сильным и элегантным», - говорит она. «Мое последнее (тату) - это пять вертикальных рядков старинных камбоджийских текстов. Оно у меня на спине и выглядит очень духовно», - говорит Джоли.