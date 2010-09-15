Художника Никаса Сафронова после ДТП увезли в больницу

Известный художник Никас Сафронов попал в ДТП на северо-востоке Москвы. Авария случилась около пяти часов утра в понедельник. Художник двигался по проспекту Мира в сторону центра на своем на своем Porsche Cayenne. На пересечении с 1-й Останкинской улицей его подрезала иномарка Daewoo Nexia. Избежать столкновения не удалось, и на полном ходу Сафронов врезался в легковушку. В результате столкновения от мощного удара обе машины серьезно пострадали. Никас получил несколько ушибов. Сначала он надеялся, что боль пройдет, но затем был вынужден обратиться в столичную клинику. Обследование показало, что серьезных повреждений нет. Врачи дали рекомендации и отпустили Сафронова домой. По словам источника в ГИБДД, по предварительным данным, в аварии виновен 43-летний водитель Daewoo. К слову сказать, на днях в страшную аварию попали братья Запашные. Дрессировщикам удалось отделаться испугом, а вот автомобиль восстановлению не подлежит. Эдгард и Аскольд возвращались поздно вечером с вечеринки. Дрессировщики выбрались в Москву на один день и спешили вернуться в Брянск, чтобы подготовиться к предстоящему выступлению. При въезде в город внедорожник братьев на огромной скорости налетел на бордюр. За рулем машины, которая принадлежит младшему брату Аскольду, был старший – Эдгард. "Я просто не заметил при въезде в Брянск, что въезд в город только по кругу, - рассказывает он. - Не свернув на этот круг с правой стороны, я на большой скорости залетел на бордюр, расположенный внутри круга, и, поняв, что впереди огромная стела-памятник, фонарные столбы и ели, резко надавил на тормоза. Машина на большой скорости пролетела примерно 20 метров, сработали ремни и подушки безопасности".