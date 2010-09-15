На ралли с Януковичем и Медведевым Пельш гонялся с Борисюком

Второй день ралли (Санкт-Петербург - Киев), посвященный 100-летию аналогичного автопробега на приз императора Николая II, проходил на этапе между Великим Новгородом и Тверью. Напомним, что 17 сентября за несколько десятков километров до российско-украинской границы к соревнованиям присоединятся президенты Украины и России - Виктор Янукович (на "ЛуАЗ") и Дмитрий Медведев (на "Победе"). Главы государств вместе пересекут границу, а затем приедут в украинский город Глухов. Участники автопробега за вторые сутки проехали свыше 400 километров. Многим из них, а также ничего не подозревавшим российским водителям, мирно ехавшим по своим делам по федеральной дороге в Москву, второй день запомнился бешеными гонками, которые устроили российский шоумен Валдис Пельш и украинский актер Виталий Борисюк. Первый был за рулем "Октавии супер б" (штурман - российский шоумен Оскар Кучера), второй рулил "Волгой Сайбер" (под этим названием в России собирают американские "Крайслеры"; штурманами у Борисюка были певицы Алена и Ира из группы "Пающие трусы"). Все началось после обеда, когда нужно было преодолеть последний, двухсоткилометровый отрезок пути. Отобедав солянкой и тушеным мясом в столовой базы отдыха "Газпрома", Оскар Кучера вдруг почувствовал, что с его желудком произошло что-то неладное и ему срочно нужно в туалет. Пришлось даже просить судей разрешить им выехать несколько позже. "Все, отъезжайте без нас, а то у Кучеры дно сорвало", - махнул рукой Пельш водителю одной из машин, стоявших рядом, и остался ждать своего товарища. Все отправились в путь. Но где-то через минут 50 после старта участники ралли увидели машину Валдиса и Оскара. Она неслась по дороге на огромной скорости, примерно 170 км/ч, обгоняя и их, и другие авто. Если практически все раллисты не обращали на это никакого внимания, просто смеялись и махали им руками, то Борисюк наоборот - захотел воспользоваться подвернувшейся возможностью и посоревноваться с Пельшем. По видимому, он захотел реабилитироваться перед самим собой из-за первого, неудачного для себя дня ралли. Тогда из-за потери кошелька и его поисков в лесу (пропажа произошла, когда украинский актер отправился туда с "Пающими трусами", чтобы отправить естественные надобности), его машина выбыла из соревнований. Когда "Октавия" Пельша обогнала его "Волгу", Виталий под одобрительные крики "трусишек" бросился в погоню за Валдисом. Сначала ребята еще хоть как-то пытались соблюдать правила дорожного движения, но в конце концов обоих «понесло». В результате опасность для их жизней возросла в несколько раз - ведь трасса была практически забита огромными фурами. Но никто - ни Пельш, ни Борисюк - не обращал на это никакого внимания. В результате на дороге начался полный беспредел. Пельш стал обгонять фуры не только с правой стороны, но и вообще мчать по обочине дороги, Борисюк делал то же самое. Их машины подняли всю дорожную пыль, которая за многие годы скопилась там: она летела в раскрытые окна других машин и покрывала лобовые стекла фур. Из-за того, что пыль поднялась на несколько десятков метров в высоту, она была видна всей трассе за километр. Борисюк еще в дороге полностью сжег все топливо. В результате ему пришлось заехать на заправку и на свои личные деньги покупать бензин. Естественно, первое место он уступил Пельшу. Когда Валдис на финише вылез из своей машины, он, обернувшись лицом в ту сторону, откуда должен был приехать Борисюк с "Пающими трусами", с улыбкой удовлетворения сделал "Большой фак", согнув правую руку в локте и положив на сгиб правую. По прибытии машины Борисюка, ребята и "Пающие трусы" стали с хохотом обмениваться впечатлениями. Пока все остальные участники ралли прибывали на место сбора, Борисюк и украинский скульптор, Олег Пинчук, устроили другие соревнования. Первый по очереди поднимал на плечи "трусишек", Алену и Иру, а второй - певца Виктора Павлика. После они носились с этим грузом наперегонки по ближайшему лесу под одобрительный гул присутствующих. Интересно, что Пинчук на этом не успокоился: стал лазать по деревьям, но из-за своих габаритов напоминал бурого русского медведя. Потом колонна автомобилей приехала в Тверь, где на площади перед "Дворцом спорта" был устроен концерт. Гвоздем программы были "Вопли Видоплясова". Под их песню "Танцы" на сцену вышли все участники ралли и стали вместе с украинскими музыкантами петь и танцевать. Этот день закончился в ресторане гостиницы "Тверь".