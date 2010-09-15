Виктория Бэкхем решила конкурировать с Биркин

Виктория Бэкхем была замечена папарации выходящей из нью-йоркского отеля - она собиралась посетить New York Mercedes-Benz Fashion Week. Икона моды и дизайнер выглядела шикарно в черном пиджаке и кожаных джинсах. Что касается сумки? Перед выходом Пош написала :”Первый выход сумки Виктории!!!”. Сумка Виктории является одним из аксессуаров коллекции весна / лето 2011, одна из которых Виктория особенно гордится. Виктория,по-видимому, имеет большие надежды на сумку, которая была разработана по консультациям дизайнера аксессуаров Кати Хиллиер: “Бекхэм может заменить Биркин”, ссылаясь на сумку Гермес Биркин, которую так любит Виктория. Виктория не забыла и о своем муже Дэвиде Бекхэма, когда она создала свою новую линейку сумок. Пош говорит, что одна из любимых ее вещей это сумки для поездок, имея в виду спортивную звезду . “Я должна включить в коллекцию сумку,которую будет использовать Дэвид “,-сказала она.