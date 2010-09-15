Пласидо Доминго стал Человеком года

Латиноамериканская академия музыкальных искусств и наук присудила испанскому тенору Пласидо Доминго титул Человек года. Церемония вручения премии состоится 10 ноября в Лас-Вегасе, накануне раздачи латиноамериканских Грэмми, сообщает Associated Press. В Академии отметили, что этой наградой они хотели отметить профессиональные и филантропические достижения Доминго. Также титула Человек года были удостоены Глория Эстефан, Хулио Иглесиас, Рики Мартин и Карлос Сантана. Свою карьеру Пласидо Доминго начал в 1968 году в нью-йоркском театре Метрополитен-опера, где он пел на протяжении 21 сезона. После он гастролировал по всему миру в проекте Три тенора вместе с Лучано Паваротти и Хосе Каррерасом. Доминго также известен как учредитель конкурса оперных певцов Operalia. Помимо этого тенор организовывал благотворительные концерты в помощь пострадавшим от землетрясения в Мексике и урагана Катрина в США. Певец является кавалером Большого креста и великим офицером ордена За заслуги перед Итальянской Республикой, а также обладателем звезды на алее славы в Голливуде за вклад в развитие театра. В феврале 2009 года Доминго назван первым лауреатом премии имени Биргит Нильсон (знаменитая шведская оперная певица) - приз в миллион долларов США будет вручаться за выдающиеся достижения в оперном искусстве каждые три года. Весной 2010 года Пласидо Доминго перенес операцию по удалению злокачественной опухоли кишечника, но уже спустя несколько недель вернулся на сцену, выступив в Ла Скала.