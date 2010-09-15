Янукович не поедет на Львовский книжный форум

Президент Украины Виктор Янукович не планирует посетить международный Львовский книжный форм, на который в этом году съедутся семнадцать популярных писателей Европы и мира. Об этом сообщила заместитель главы Администрации Президента Украины Анна Герман. Форум будет проходить во Львове с 15 по 19 сентября. "Вы знаете, что у Президента поездка в Нью-Йорк (20 сентября). Также у Президента еще несколько важных поездок", - сказала Герман и отметила, что Януковичу только на днях прислали приглашение. "Такие вещи планируют заблаговременно. Только вчера я получила приглашение на этот форум. Думаю, Президент тоже вчера получил. А вы же понимаете, что график Президента составляется заранее. Президент – это лицо, которое не сидит и не ждет, когда его кто-то куда-то пригласит, и бегом туда ехать", – сказала Герман. По словам заместителя главы АП, если "Бог даст дожить до следующего года и если Президент получит приглашение на такой форум своевременно, то обязательно его посетит”. "Знаю, что Президент направил приветствие форуму. Сегодня нужно думать не о том, посещать ли форум, а о том, как сделать, чтобы украинская книга в Украине действительно была популярна. Чтобы не было девять иноязычных книг на одну украинскую, а наоборот", - сказала Герман. Напомним, что бывший Президент Украины Виктор Ющенко ежегодно посещал Львовский книжный форум. Согласно исследованию Языковой баланс Украины за 2008-2009 годы на 9 книг на русском языке приходится только 1 на украинском.