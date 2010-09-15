Кучма пообещал передать личные вещи в исторический музей

Бывший президент Украины Леонид Кучма подарил Черниговскому историческому музею имени В.Тарновского книги, изданные его фондом Украина, и пообещал передать некоторые собственные вещи для экспозиции. Экс-президент посетил исторический музей в Чернигове по приглашению руководства и коллектива музейного заведения. Кучма признался, что никогда не был в Черниговском историческом музее и ему из-за этого стыдно. ”Мне стыдно, что за все годы не был в музее. Власть черниговская стремилась, по-видимому, другие места показывать”, - сказал он и подчеркнул важность исторических музеев в изучении истории, научной работе и сохранении духовного и материального наследия предыдущих поколений. ”Если не знаем истории, не имеем будущего. А что плохо знаем историю, так это видно из политической жизни”, - констатировал бывший президент страны. Во время пребывания в Черниговском историческом музее имени В.Тарновского Кучма осмотрел несколько выставок, а также интересовался возвращениям ранее вывезенных коллекций, в частности, из России. Он подчеркнул, что это сложная вещь, но вопрос необходимо ставить на всех уровнях. ”Где любовь, дружба и уважение между народами, если ценности, которые помогут изучить нашу историю, не возвращают и находятся за пределами Украины”, - заметил Кучма. Директор Черниговского исторического музея Сергей Лаевский отметил, что музей стремится больше всего собрать материалов о людях, которые творили и творят историю, и среди черниговчан, причастных к современному созданию государства, почетное место принадлежит известному земляку Леониду Кучме. Поэтому Лаевский обратился с просьбой к гостю передать некоторые личные вещи в коллекцию музея. Кучма, в свою очередь, заметил, что в свое время предоставлял вещи в экспозиции киевских музеев, но не оставит вне поля зрения и своих земляков, тем более, что коллекция Черниговского исторического музея является одной из самых богатых в Украине. Напомним, в феврале Юлии Тимошенко передала в коллекцию музея истории женщин, истории женского и гендерного движения, который находится в Харькове, более 30 предметов из своей личной коллекции, в частности, оранжевые туфли.