Принц Уильям выбрал дату свадьбы

Британский принц Уильям и его подруга Кейт Миддлтон назначили дату свадьбы. Сейчас разрабатывается секретный план предстоящей свадьбы, которая состоится незадолго до 30-летия принца - 21 июня 2012 года, когда глаза всего мира будут прикованы к Лондону благодаря грандиозному спортивному празднику. «Уильям и Кейт прекрасно осознают, что королевская свадьба, за которой последуют юбилейные торжества Елизаветы II и Олимпийские игры, сделает Великобританию объектом внимания всего мира», - сообщил представитель принца Уильяма. Пара познакомилась во время учебы в университете и встречается с 2003 года.