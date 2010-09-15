Пэрис Хилтон купила хомяку особняк

Пэрис Хилтон известна своей любовью к животным. Вот и на этот раз актриса купила для своего хомяка целый дом, который можно считать особняком. Новое жилище явно пришлось по вкусу маленькому животному. Просторный дом позволяет хомяку быть в постоянном движении. А вот кошечке Пэрис Хилтон явно нравится активность хомяка, так как она постоянно наблюдает за ним. «Ему нравится его новое жилище, - пишет актриса в Твиттере, - кажется, Принцессе Аннабель оно тоже нравится». Отметим, что у Пэрис Хилтон дома еще живет свинка по имени Принцесса Пиджелетт и пару собачек.