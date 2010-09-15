Дочь Шварцнеггера стала писательницей

Кэтрин Шварцнеггер написала книгу, которая должна помочь девушкам приобрести уверенность в себе. «Я хочу, чтобы девушки прочитали это и поняли, как это хорошо, быть самой собой, и поняли, что каждая может быть красивой независимо от размера и фигуры», - отметила Кэтрин. «Вы не должны выглядеть как картинка на рекламном плакате, чтоб быть красивой», - отметила дочь Арнольда Шварцнеггера. По слова Кэтрин, написать книгу ее заставил тот факт, что все больше юных девушек переживают по поводу своей фигуры. «Моя цель - дать понять девочками, что они не одиноки, когда проходят через это», - говорит Кэтрин Шварцнеггер. Кроме того, Кэтрин хочет обратить внимание мира на то давление, которое чувствуют девушки, и призвать общество к переменам. Молода писательница является студенткой Аннеберской школы коммуникаций и журналистики. Свой писательский талант Кэтрин, вероятно, унаследовала он матери - племянницы экс-президента США Джона Кеннеди - Марии Шрайвер, которая раньше работала корреспондентом NBC News, а сейчас также занимается писательством.