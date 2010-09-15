Лукашенко демонстративно не поздравил Медведева с днем рождения

Глава Беларуси Александр Лукашенко оказался одним из немногих лидеров соседних государств, кто не направил поздравление в адрес президента России Дмитрия Медведева, который во вторник, 14 сентября праздновал 45-летний юбилей. Ни белорусские, ни российские официальные источники ничего не сообщают о поздравлении. На сайте белорусского президента также нет упоминания о поздравлении в адрес Медведева. На официальной интернет-странице президента Беларуси можно узнать, что белорусский президент поздравил президента Турецкой Республики Абдуллаха Гюля (с положительным итогом общенационального референдума) и выразил соболезнования Уго Чавесу (в связи с авиакатастрофой). Про Дмитрия Медведева не сказано ни слова. С днем рождения Медведева поздравили главы большинства соседних с Россией государств. В их числе – лидеры Азербайджана, Армении, Казахстана, Украины, Абхазии, Приднестровья. С Ильхамом Алиевым, Сержем Саргсяном, Нурсултаном Назарбаевым и Виктором Януковичем Медведев в этот день переговорил по телефону. Напомним, уже длительное время Москва и Минск не могут найти общий язык. Сначала в результате ряда экономических "войн" между Россией и Беларусью трещину дали отношения в экономике. А в этом году Минску даже пришлось перекрыть газовый вентиль на своей части магистрали, через которую газ поступал из России потребителям в ЕС. На такой шаг властям Беларуси пришлось пойти из-за долгов России за транзит газа через территорию Беларуси. В свою очередь Москва также предъявила Минску денежные претензии. После всех указанных событий на государственных каналах в России вдруг начали появляться фильмы и мультфильмы, в которых Президент Беларуси выставлен в не наилучшем свете, а выпуски новостей на центральных российских каналах утратили объективность в освещении взаимоотношений двух стран.