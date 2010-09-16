Хэйден Пеннетьери планирует переехать в Киев

Актриса Хэйден Пеннетьери, которая является возлюбленной и невестой Владимира Кличко, рассказала, что планирует переезд в Киев. Стало известно, что боксер сейчас занят вовсю строительством их семейного гнездышка под Киевом. Именно когда дом будет готов Хэйден переедет в Киев, чтоб быть ближе к жениху. Также влюбленная актриса призналась, что до знакомства с Владимиром никогда не интересовалась боксом, а сейчас смотрит все поединки и всегда ужасно переживает за своего бойфренда, которого Хэйден называет не Вова, а Влад. «Как можно не переживать за любимого?! Когда ты видишь, как на ринг выходит соперник Влада, который хочет причинить ему боль, – эти чувства трудно передать словами.", говорит Пеннетьери.