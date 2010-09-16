Популярная актриса и телеведущая Ирма Витовская беременна, поэтому больше не будет ведущей проекта «Народная звезда». Ирма мечтала об этом уже много лет, ведь, по ее собственным словам, когда она снималась в ситкоме « Леся+Рома», у нее был контракт, в котором был прописан пункт про ее беременность. А когда контракт закончился, Ирма, взвесив все «за» и «против», занялась этим непростым делом - продолжением рода Витовских. И вот, совсем недавно в интернете появились новости: рыжеволосая красотка Ирма Витовская больше не ведущая «Народной звезды» из-за того, что находится в интересном положении. Отныне создателям проекта придется искать ей замену. Сама Витовская никак не комментирует эту информацию, ограничиваясь следующей фразой: "У меня будут другие планы."