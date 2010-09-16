Папа Римський починає історичний візит до Британії

16 вересня Папа Римський Бенедикт XVI починає свій перший чотириденний офіційний візит до Великобританії з Единбурга, де його зустрічатиме королева Єлизавета II. Після церемонії зустрічі та урочистого проїзду вулицями міста Папа Римський попрямує в Глазго, де проведе месу на відкритому повітрі. Очікується, що Бенедикта XVI зустрічатимуть десятки тисяч людей: як прихильників віри, так і противників політики Ватикану. Британці незадоволені як діями самого глави католицької церкви, так і висловлюваннями його старшого радника кардинала Вальтера Каспера. Напередодні Каспер заявив, що Великобританія нагадує йому країну "третього світу", що демонструє "агресивний атеїзм". У британських ЗМІ перед візитом Папи був опублікований лист відомих британських громадських і культурних діячів. Вони, зокрема, ставлять Ватикану в провину заборону на аборти, відмову визнати права геїв і лесбіянок, нездатність відлучити від церкви священиків-педофілів. Тим не менш, представники понтифіка запевняють, що візит Бенедикта XVI ставить своєю метою підкреслити значення віри для всіх членів сучасного суспільства. За словами глави Католицької церкви Англії і Уельсу архієпископа Вінсента Ніколса, віруючі з нетерпінням чекали на цей візит. "Католицька традиція нашої країни передбачає глибоку відданість Святому Отцю", - підкреслив Ніколс. Прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон у свою чергу зазначив, що "ці чотири дні будуть особливими не тільки для шести мільйонів католиків, але й для багатьох віруючих людей по всій країні". У четвер Папа Римський відслужить месу на відкритому повітрі у парку Беллахьюстон в Глазго. Очікується, що цей захід буде наймасовішим за час візиту. Месі передуватиме виступ хору з 800 людей і декількох поп-зірок. Ввечері Папа Римський прибуде до Лондона і наступні два дні буде зустрічатися з релігійними та політичними лідерами і католицькими групами, а також проведе месу. У п'ятницю та суботу запланована поїздка понтифіка центральними вулицями Лондона на спеціальному автомобілі, який з часів Івана Павла II охрестили "папамобілем".