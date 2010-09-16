Яценюка підтримав українського художника в Латвії

Фонд Арсенія Яценюка надав подорожній грант українському художнику Олегу Безюку для його участі в міжнародному пленері у Латвії. Захід, який триває з 14-го по 25-е вересня, присвячений творчості видатного митця Марка Ротко і зібрав учасників з 11 країн світу. Безюк єдиний, хто представлятиме Україну. «Сподіваюсь гідно показати нашу країну, більше розповісти про українське мистецтво світовому. Хочу створити неповторні живописні твори в творчій атмосфері пленеру, поширити свої знання про Марка Ротко, побачити твори цього видатного митця в реальному житті», — каже український живописець. Олег Безюк народився 1959-го року в Рівному в родині скульптора-монументаліста Лева Безюка. Закінчив Львівську Академію декоративно-прикладного мистецтва. Демонстрував свої роботи на численних виставках в Україні та за кордоном. Учасник і переможець багатьох професійних конкурсів.