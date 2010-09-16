Катерина Ющенко була потайки закохана в Івасюка

Катерина Ющенко зізналася, що була потайки закохана у Володимира Івасюка. Це зізнання екс-перша леді зробила 13 вересня у Чернівцях на урочистостях з нагоди 15-річчя меморіального музею Володимира Івасюка. Музею вона подарувала величезну дерев’яну таріль та писанку. До 15-річчя меморіального музею Володимира Івасюка у Чернівцях 13 вересня презентували виставку фоторобіт композитора «Володимир Івасюк – фотомайстер» та фотоальбом «Історія музею в особах і подіях». В урочистостях взяли участь сестри Володимира Івасюка – Галина Івасюк-Криса та Оксана Івасюк-Павлюк, екс-перша леді Катерина Ющенко, мер Чернівців Микола Федорук, друзі та шанувальники композитора. На виставці «Володимир Івасюк – фотомайстер» представлено 30 фотографій із майже 300 фоторобіт, зроблених композитором. До експозиції виставки потрапили переважно фотопортрети рідних композитора: матері, батька, бабусі, сестер та няні. Представлені тут також фото Софії Ротару та Ірини Вільде, фотообладнання, з яким працював Володимир Івасюк. Голова Фонду «Україна 3000» Катерина Ющенко презентувала музею Володимира Івасюка величезну дерев’яну таріль, розписану майстрами петриківського розпису червоними квітами та птахами, а також дерев’яну писанку з буковинським орнаментом. За її словами, малюнок тарелі символізує первинний текст «Червоної рути», де згадувалися квіти та птахи. Катерина Ющенко зізналася, що, страшенно любить пісню «Червона рута» Володимира Івасюка і, як всі дівчата української діаспори, була потайки закохана в її автора.