Кучма "наелся политики" и возвращаться туда не собирается

Бывший Президент Леонид Кучма возвращаться в политику не собирается. Об этом он сказал во время общения с журналистами в Чернигове, передает УНИАН.”Я наелся политики”, - сказал Кучма. По его мнению, основная проблема украинского политикума в том, что Украина разная. ”С цивилизационным расколом между западом и востоком страны ничего нельзя сделать, но надо не играться, а прилагать усилия для объединения”, - подчеркнул экс-глава государства. По словам Кучмы, сейчас он возглавляет фонд ”Украина”, который занимается издательской деятельностью, помогает одаренным детям и детям с особыми потребностями. Во время пребывания в Черниговском историческом музее имени Тарновского, Кучма подарил книги, изданные фондом, среди которых ”Сломанное десятилетие” собственного авторства и путеводитель по Черниговской области. Также в музее представители общественной организации инвалидов ”Шанс” вручили подарки Кучме в знак благодарности за поддержку организации. А он, в свою очередь, передал деньги на приобретение компьютера для 23-летнего парня, который, не имея рук от рождения, рисует ногами.