Анатолій Борсюк видав книжку «35 и один любопытный»

У світ вийшла книжка телеведучого та режисера Анатолія Борсюка під назвою «35 и один любопытный». Про це повідомляється на сайті Форуму видавців. «35 и один любопытный» створено за програмою Борсюка «Монологи», яка виходила на каналі «1+1» в телесезонах 1998-2000 років. До видання увійде 35 інтерв`ю, зокрема з Миколою Амосовим, Павлом Загребельним, Андрієм Вознесенським, Олегом Басілашвілі. Книгу випустило видавництво «Дух і літера». Автор представить книжку на Форумі видавців у Львові 17-го вересня о 15.30, в галереї «Коралі» (вул. Менцинського, 5). Модератор презентації - український культуролог, політолог, головний редактор і засновник культурологічного журналу «Ї» Тарас Возняк.