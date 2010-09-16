Луценко арендовал джип Toyota LandCruiser всего за 100 гривен в месяц!

Об этом заявил начальник Департамента ГАИ Украины Валерий Лозовой. Сейчас милиция проводит проверку, чтобы выяснить, на каких основаниях бывший министр пользовался машиной, которая по документам должна была использоваться исключительно в системе МВД. - Джип Toyota LandCruiser, за рулем которой сидел охранник бывшего министра МВД Юрия Луценко, была остановлена за нарушение – у водителя не было документов, дающих право управлять этим автомобилем, - рассказал Валерий Лозовой сегодня на пресс-конференции. По словам Лозового, когда сотрудники ГАИ начали проверку, выяснилось, что машина находится в аренде всего за 100 гривен в месяц. Мало того, использовать автомобиль разрешено только в системе МВД, а Юрий Луценко уже не имеет отношения к ведомству. Сейчас милиция выясняет, на каком основании автомобилем продолжает пользоваться экс-министр и оплачивал ли он эти «смешные 100 гривен аренды». Машина возвращена законному владельцу. Как считает известный правозащитник Эдуард Багиров, если будет доказано, что Юрий Луценко пользовался машиной незаконно, его можно смело назвать коррупционером.